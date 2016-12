Continuar a ler

Com este triunfo, o Olympiacos repôs em nove pontos a diferença para o Xanthi, segundo classificado, e aumentou provisoriamente para 10 sobre o Panathinaikos, terceiro e que hoje visita o Larissa. O Olympiacos conseguiu a reviravolta com tentos do ex-Estoril-Praia Sebá, aos 61, e do ex-Benfica Óscar Cardozo, aos 83, antes de Diogo Figueiras confirmar o triunfo, aos 85, quando Luís Rocha já estava em campo na formação adversária.

O Olympiacos, treinado por Paulo Bento, consolidou este domingo a liderança da liga grega, ao vencer por 3-1 na receção ao Panaitolikos, com um golo do português Diogo Figueiras.O defesa foi titular no hexacampeão grego, tal como André Martins, mas foram os visitantes que marcaram primeiro, por Kousas, aos 52 minutos.

