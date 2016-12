Continuar a ler

O assunto será levado a discussão - disso já ninguém duvida - na reunião do Conselho da FIFA, que decorrerá a 9 de janeiro de 2017. Nessa altura, saber-se-á quem concorda e quem discorda da visão de Infantino, sendo fácil antecipar que a UEFA estará a jogar num tabuleiro diferente, dado o voto contrário da Associação Europeia de Clubes, cujos seus filiados fornecem mais de 80 por cento dos futebolistas que habitualmente disputam as fases finais de campeonatos do Mundo.



"Temos de ser mais inclusivos", proclama o presidente da FIFA, sempre que aborda o eventual alargamento, desviando as atenções daqueles que são os principais objetivos da sua medida: por um lado, cumprir uma promessa eleitoral - que lhe rendeu imensos votos juntos das federações menos representativas, a tal "esmagadora maioria" de que fala - e, por outro, distribuir algumas migalhas desse gigantesco bolo que é o Campeonato do Mundo por aqueles que o ajudaram a chegar ao poder.



No fundo, Infantino quer partilhar o palco até agora destinado à elite com aqueles que, dificilmente, por mérito próprio, conseguiriam pisá-lo, mas com um pequeno empurrão conseguirão entrar... na festa.



Gianni Infantino insiste no modelo de um Campeonato do Mundo com 48 seleções participantes. Segundo a 'BBC Sport', o presidente da FIFA voltou a falar do assunto numa reunião recente no Dubai, na qual terá assegurado a maioria das federações filiadas no organismo que dirige são "asmagadoramente a favor" desta decisão.Sem especificar quais a federações que estão ao seu lado, Infantino terá explicado de que forma decorreria a competição, que ocuparia precisamente o mesmo período de tempo do atual modelo, com 32 equipas. Seriam criados 16 grupos de 3 seleções, com as duas primeiras de cada grupo (num total de 32) a passarem à fase a eliminar.

Autor: João Lopes