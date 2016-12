Continuar a ler

A milhas do Chelsea



Pior mesmo vem sendo a campanha de ambos na Premier League, muito por culpa da ‘cavalgada’ do Chelsea de Conte, que igualou este fim de semana o recorde do clube ao atingir a 11ª vitória consecutiva.



O United está na 6ª posição a uns inimagináveis 13 pontos do emblema de Stamford Bridge. O título quase não passa de uma miragem! O City surge no 3º posto a sete pontos dos blues. Pior mesmo vem sendo a campanha de ambos na Premier League, muito por culpa da ‘cavalgada’ do Chelsea de Conte, que igualou este fim de semana o recorde do clube ao atingir a 11ª vitória consecutiva.O United está na 6ª posição a uns inimagináveis 13 pontos do emblema de Stamford Bridge. O título quase não passa de uma miragem! O City surge no 3º posto a sete pontos dos blues.

José Mourinho e Pep Guardiola apresentam um registo quase tirado a papel químico em 2016/17. Dirigindo os gigantes de Manchester, United e City, os dois ‘monstros da tática’ contabilizam o mesmo número de vitórias (16), empates (6) e derrotas (5). Até o maior triunfo e o maior desaire de cada um deles se equiparam. Parecem almas gémeas ou... os irmãos Dupond e Dupont, os famosos detetives das aventuras de Tintim.As diferenças são, porém, visíveis nos percursos que vêm trilhando. Vejamos essa questão prova a prova. Mourinho conquistou a Supertaça, enquanto Guardiola nem sequer a disputou. O português qualificou-se recentemente para as meias-finais (defronta o Hull City em janeiro) da Taça da Liga, enquanto o espanhol foi afastado na 4ª ronda... pelos red devils. O Special One apurou-se para os 1/16 avos da Liga Europa (joga com o Saint-Étienne em fevereiro), enquanto Pep se qualificou para os ‘oitavos’ da Champions (defronta o Monaco).

Autor: Nuno Pombo