O avançado alemão, de 31 anos, fez 129 jogos e 48 golos pela seleção e 55 partidas (23 golos) desde que está no Galatasaray.



O Galatasaray revelou esta quarta-feira ter recebido uma "proposta importante" da parte dos chineses do Beijing Guoan por Lukas Podolski. Segundo o diretor desportivo dos turcos, Levent Nazifoglu, o clube "está a considerer a oferta" e a concretização da transferência está "dependente do jogador", explicou o dirigente à agência noticiosa Anadolu.A concretizar-se, esta seria a segunda venda entre os dois clubes, depois da ida do turco Burak Yilmaz para a China no início da temporada.

Autor: Lusa