Titular esta noite diante do Guijuelo, em jogo da Taça do Rei que o At. Madrid venceu por 4-1 , Nico Gaitán foi, a par de Ángel Correa, substituído aos 73 minutos, uma troca que, segundo o 'AS', se deveu uma razão peculiar. É que, de acordo com aquela fonte, Diego Simeone decidiu tirar os dois jogadores para que estes tivessem oportunidade para chegar a tempo ao Aeroporto de Barajas para apanhar o voo rumo a Buenos Aires, onde passarão a quadra natalícia.Para lá de Correa e Gaitán, também Simeone tinha bilhete para o voo da meia noite rumo à capital argentina, situação que levou à sua ausência na sala de conferência de imprensa do Vicente Calderón após o encontro. Acabou por ser, então, o adjunto Burgos o porta-voz da equipa técnica.A questão que se coloca é: e se o Guijuelo estivesse na luta pela eliminatória? O que faria Simeone?

Autor: Fábio Lima