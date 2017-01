Os franceses estão mesmo rendidos a Leonardo Jardim. Depois de na primeira época na Ligue 1 a imprensa e os adeptos terem sido bastante críticos e duros com o ‘desconhecido’ que chegava do Sporting, eis que tudo mudou em pouco tempo e, agora, o madeirense de 42 anos está no lote das principais individualidades desportivas daquele país. Prova disso é o facto de o treinador português ter sido considerado a personalidade estrangeira mais influente do futebol francês pelo ‘L’Équipe’.



Numa lista liderada pelo selecionador gaulês Didier Deschamps, o técnico do Monaco aparece no 7.º lugar, à frente de, por exemplo, Balotelli e Cavani. "Leonardo Jardim foi capaz de fazer evoluir pacientemente a sua imagem e a da equipa para a mais espetacular de França. Convenceu os mais céticos, mesmo sem a aura de Marcelo Bielsa ou o discurso eloquente de Lucien Favre, e adotou um sistema de jogo ambicioso", destaca o jornal gaulês sobre o comandante do Monaco. "Quando o presidente do Nantes contratou Sérgio Conceição, foi à procura de um novo de Jardim", sugere ainda publicação.

E confrontado com esta ‘distinção’, Leonardo Jardim optou por valorizar a organização do emblema monegasco. "É o reflexo de todo o trabalho do clube", respondeu desta forma o português.



Português em todas as frentes



No segundo lugar do campeonato, nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões e nos quartos-de-final da Taça da Liga, o primeiro jogo do Monaco em 2017 será na Taça de França, frente ao Ajaccio, da 2ª Divisão . "É importante disputar as quatro competições completamente focados nelas. O nosso objetivo é sempre vencer", disse Jardim, na antevisão ao duelo dos 32 avos-de-final.

Autor: Diogo Jesus