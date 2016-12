Conhecidos pela sua paixão pelos jogos de azar, nomeadamente pela lotaria, que ano após ano é uma verdadeira loucura, os espanhóis também transportam em si uma boa dose de superstição. Ora, na hora de apostar há quem goste de olhar para números que, regra geral, lhes dão boas recordações.Acabou por ser isso mesmo que fez a 'Primavera Blanca', que decidiu apostar as suas fichas no 09248 na Lotaria do Natal. E porquê esse número? Tudo porque aqueles cinco digítos correspondem ao minuto (92.48) no qual Sergio Ramos fez, no Estádio da Luz, o golo que forçou o prolongamento na final da Liga dos Campeões de 2013/14 - que o Real Madrid venceria -, e que, agora, dois anos e meio depois, continua a fazer sorrir madrilenos. Afinal de contas, quem o ganhou lucrou mil euros...

Autor: Fábio Lima