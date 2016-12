Continuar a ler

Já a Escócia, como equipa visitante, foi condenada a pagar uma multa de 20.000 francos suíços (18.000 euros) por exibir também a papoila nas camisolas dos seus jogadores e por mau comportamento dos espetadores.A FIFA também impôs às seleções de País de Gales e Irlanda do Norte multas de 20.000 e 15.000 francos suíços (14.000 euros), respetivamente, depois de colocarem coroas de flores e mosaicos em forma papoila nos encontros com a Sérvia (1-1) e Azerbaijão (4-0), a 12 de novembro.A entidade que tutela o futebol mundial garantiu que que não questiona "comemorações específicas" e que "respeita o significado" para os países, mas lembrou que tem que aplicar sanções devido ao uso de símbolos políticos ou religiosos.Além das seleções do Reino Unido, a federação chilena também foi punida pela FIFA, mas devido a comportamentos homofóbicos dos seus adeptos.O Chile foi condenado a pagar uma multa de 30.000 francos suíços (28.000 euros) devido à conduta homofóbica dos adeptos no jogo com o Uruguai, a 15 de novembro, sendo também proibido de fazer duas partidas oficiais no Estádio Julio Martínez, em Santiago.