A federação inglesa acolheu esta quarta-feira o recurso de Feghouli, do West Ham, ao castigo de três jogos na sequência da expulsão no jogo de segunda-feira, com o Manchester United.O clube inglês tinha anunciado que ia recorrer contra a expulsão do argelino, de 27 anos, por vermelho direto depois de uma entrada, na primeira parte, sobre Phil Jones, num jogo que a equipa de José Mourinho viria a vencer por 2-0.A ação controversa de Mike Dean gerou contestação dos hammers, que recorreram da decisão e viram agora a suspensão ser anulada pela FA, permitindo a Feghouli defrontar o Manchester City no fim de semana.

Autor: Lusa