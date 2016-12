Passou por Portugal sem deixar grandes marcas, depois de ter sido contratado pelo Benfica a troco de 1,5 milhões de euros, em 2010, andou meio 'perdido' e agora, aos 29 anos, José Luis Fernández parece estar a viver um dos melhores momentos da carreira.Habitualmente utilizado no Rosário Central, clube que representa desde o ano passado, o extremo foi esta quinta-feira incluído na equipa ideal da Taça da Argentina, prova na qual a sua equipa perdeu na final diante do River Plate Para lá do onze, destaque para a presença de Mario Bolatti no banco de suplentes nesta formação ideal.

Autor: Fábio Lima