A Chapecoense é, por todos os motivos e mais alguns, a montra ideal para um jovem guarda-redes que começa a afirmar-se no contexto do futebol brasileiro. A série A é, sem dúvida, o passo que faltava a Elias Curzel. Resta acrescentar que Curzel foi um dos jogadores em destaque na equipa gaúcha, então comandada pelo agora técnico do Internacional de Porto Alegre, António Carlos Zago, contribuindo para o título de vice-campeão estadual - foi mesmo indicado para a onze ideal da competição - e para a subida da equipa de Caxias à série B do Brasileirão.Além disso, deu nas vistas na Taça do Brasil, diante do São Paulo, ajudando o Juventude a seguir em frente, rumo aos quartos-de-final.A Chapecoense é, por todos os motivos e mais alguns, a montra ideal para um jovem guarda-redes que começa a afirmar-se no contexto do futebol brasileiro. A série A é, sem dúvida, o passo que faltava a Elias Curzel.

Elias Curzel é o segundo reforço da Chapecoense para atacar o Brasileirão 2017. Depois do acidente de aviação ocorrido na Colômbia, que vitimou 71 pessoas, entre as quais a esmagadora maioria dos seus futebolistas, o emblema de Santa Catarina está empenhado em reconstruir o plantel e, poucas horas após assegurar o concurso de Douglas Grolli, que se encontrava vinculado ao Ponte Preta, garantiu agora o jovem guarda-redes, de 21 anos, que, na época anterior, brilhou com as cores do Juventude.A chegada de Elias Curzel a Chapecó insere-se na estratégia delineada pelos clubes brasileiros para ajudarem a Chapecoense a reerguer-se e teve de respeitar vários pré-requisitos, entre os quais a renovação do guardião com o Juventude até ao final de 2018. A cedência é válida por uma temporada, mas poderá ser prolongada, caso as partes cheguem a acordo no final de 2017.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil