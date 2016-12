Continuar a ler

Eboué reconheceu que é capaz de se isolar durante dias: "É o pior momento da minha carreira. Por vezes passo um ou dois dias sozinho, sem sair do quarto. Passo muito tempo a pensar e a ler a Bíblia. E digo para mim mesmo: 'Por que estás a fazer isto? Não é bom para a tua família'".



Enquanto espera pelo fim da suspensão, o jogador, que passou, por exemplo, pelo Arsenal, vai mantendo a forma treinando com uma equipa semi-profissional e lamenta que os antigos colegas não lhe deem apoio.



Emmanuel Eboué relatou o drama em que vive após ser afastado do futebol pela FIFA. O costa-marfinense cumpre uma suspensão de um ano que começou há nove meses, devido a uma dívida para com um agente que recusou saldar."Há muitos dias em que não quero sair da cama. Uma vez quis suicidar-me. Mantenho-me forte pela minha família, porque se estivesse sozinho preocupa-me o que poderia ter feito", referiu o defesa em entrevista ao 'The Telegraph'.

Autor: Luís Miroto Simões