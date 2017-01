Continuar a ler

Quais? Aí reside o segredo da operação. Os responsáveis da Chapecoense optar por não adiantar quaisquer nomes, por entenderem que a sua divulgação poderiam dificultar as negociações com os futebolistas e com os clubes detentores dos seus passes.Certa no primeiro dia de exames médicos é a presença de os 11 jogadores que são promovidos das camadas jovens do clube. Também Alejandro Martinuccio é esperado na terça-feira pelos médicos da Chapecoense. O médio argentino estava a recuperar de lesão no final da época passada e, por isso, não viajava no avião que conduziu à morte a grande maioria dos seus companheiros de equipa.Sem qualquer possibilidade de apresentar-se ao serviço continua o guarda-redes Jackson Follmann, que foi esta segunda-feira submetido a uma nova cirurgia no tornozelo esquerdo, como informa o boletim clínico divulgado pela unidade hospitalar na qual vai permanecer internado, sem previsão de alta médica."O paciente passou bem as últimas 72 horas, sem intercorrências clínicas. Segue recebendo antibioticoterapia endovenosa, sem alterações em seu exame físico. Os exames laboratoriais seguem melhorando e todas as culturas realizadas deram negativas. Será submetido à artrodese (fixação cirúrgica de uma articulação) do tornozelo esquerdo no dia 2, à tarde, e ainda não há previsão de alta hospitalar", aponta o documento.