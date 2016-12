O sorteio dos oitavos-de-final da Taça do Rei ditou que Ath. Bilbao e Barcelona e Real Madrid e Sevilha se encontram no caminho para a final da competição. As duas mãos jogam-se a 4 e 11 de janeiro do próximo ano.Las Palmas-At. MadridAlcorcón-CórdobaAth. Bilbao-BarcelonaReal Madrid-SevilhaDeportivo de Coruña-AlavésReal Sociedad-VillarrealValencia-CeltaOsasuna-Eibar