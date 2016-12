Continuar a ler

Novo máximo à vista



Se há competição onde Buffon é feliz, é a Supertaça italiana. Se ganhar hoje, o guarda-redes vai erguer o troféu pela 7ª vez na carreira (em oito tentativas), tornando-se no jogador com mais títulos desta prova da história, desempatando com Dejan Stankovic.



Se há competição onde Buffon é feliz, é a Supertaça italiana. Se ganhar hoje, o guarda-redes vai erguer o troféu pela 7ª vez na carreira (em oito tentativas), tornando-se no jogador com mais títulos desta prova da história, desempatando com Dejan Stankovic.

Gianluigi Buffon já está na história do futebol mundial mas ainda não está satisfeito com o que alcançou ao serviço da Juventus e da seleção italiana. Hoje, na decisão da Supertaça em Doha, frente ao Milan, o mítico guarda-redes de 38 anos vai realizar o simbólico 600º jogo com a camisola da vechia signora, subindo mais um degrau no restrito lote de futebolistas a atingir esta marca."Ainda bem que há alguém a contar isso por mim!", começou por brincar Gigi, que chegou ao emblema de Turim em 2001, proveniente do Parma. "Eu gosto desse tipo de estatísticas, de metas que posso alcançar. Dá-me mais motivação ter esse tipo de objetivos. Estou feliz por chegar a esse número mágico, mas fiquem descansados que não será o meu último encontro", comentou Buffon, que só tem o lendário Alessandro Del Piero à frente na lista de jogadores com mais partidas pela Juventus: 705. A nível de todos os clubes italianos, o guardião está mais distante do lendário Paolo Maldini, que realizou uns sensacionais 902 jogos pelo Milan. No que se refere aos futebolistas no ativo, só Francesco Totti tem mais partidas por um clube (Roma) do que Buffon: 759. "Ainda tenho muito para dar à Juventus", disse o guardião, que é o recordista de minutos consecutivos (974) sem sofrer golos na Serie A.

Autor: Diogo Jesus