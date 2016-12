Continuar a ler

"A situação já tem dias. O treinador solicitou-me uma reunião e eu disse-lhe que iríamos ter uma 'conference-call' com Layoon [Chan - presidente do clube, que reside fora de Espanha]. Tivemo-la na quinta-feira. A presidente expôs uma situação, o treinador expôs a sua. Quando expus a minha, coloquei o meu lugar à disposição. Considerava conveniente ir para casa", revelou o diretor desportivo do emblema espanhol, que nesse momento recebeu apoio total de Layoon Chan."O treinador disse 'se tu vai, eu vou'. A presidente disse que não ia ninguém. Que confiava em nós. Fui almoçar com o treinador nesse dia, falámos de mercado, situações jogadores. Ontem [sexta-feira], disse-me que queria falar comigo e pediu-me imediatamente cinco jogadores. Não está certo que queira 'meter' jogadores. Não está certo", argumenta García Pitarch, antes de passar direto às exigências de Prandelli."Tinha pedido um avançado, dois médios centro e um lateral esquerdo, só quatro. Logo a seguir à lesão de Mangala, pediu um central. Disse-lhe que conhecia a situação, mas que, deste nível de jogadores só podíamos trazer um. Ele disse que se não viessem o quanto antes, se iria nessa mesma tarde", historia o responsável valenciano, que relatou o encontro à presidente e até recebeu carta branca... com algumas condições."Pedimos-lhe que elegesse Zaza ou Obi Mikel para assinar já. Anil [Murthy - conselheiro executivo e responsável pela comunicação] reuniu-se a sós com o treinador e quando me disse o resultado da reunião, eu disse que me ia embora. Disse-me que era um ato de irresponsabilidade, mas para mim era mais fácil estar a esquiar com a família", ironizou Pitarch, que vai manter-se em funções, apesar das dificuldades."Não é o momento para que alguém renegue ou dispa a camisola, mas sim de apoiar o clube. Esta equipa não é Prandelli, nem García Pitarch, nem Layhoon, nem Lim... necessitamos que os 'valencianistas' ajudem o clube", apelou o diretor desportivodo emblema valenciano.