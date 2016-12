Continuar a ler

Em comunicado, o clube informa que o jovem defesa, de 21 anos, foi sujeito a uma operação e está agora fora de perigo.



A polícia alemã esclareceu que está a investigar vários caminhos, incluindo o de assalto à mão armada, tendo efetuado um retrato 'robot' do suspeito, um homem entre os 20 e os 30 anos.



O diretor desportivo do Dínamo Dresden, Ralf Minge, em declarações ao site oficial do emblema germânico, que o clube está "chocado e profundamente afetado" pelo ocorrido.



Marc Wachs chegou ao clube no verão, proveniente da equipa secundária do Mainz e ainda não somou qualquer minuto ao serviço do 7.º classificado da Bundesliga 2. Em comunicado, o clube informa que o jovem defesa, de 21 anos, foi sujeito a uma operação e está agora fora de perigo.A polícia alemã esclareceu que está a investigar vários caminhos, incluindo o de assalto à mão armada, tendo efetuado um retrato 'robot' do suspeito, um homem entre os 20 e os 30 anos.O diretor desportivo do Dínamo Dresden, Ralf Minge, em declarações ao site oficial do emblema germânico, que o clube está "chocado e profundamente afetado" pelo ocorrido.Marc Wachs chegou ao clube no verão, proveniente da equipa secundária do Mainz e ainda não somou qualquer minuto ao serviço do 7.º classificado da Bundesliga 2.

Marc Wachs, jogador do Dínamo Dresden, do segundo escalão do futebol alemão, ficou ferido num tiroteio num quiosque na terra natal de Wiesbaden, informou esta terça-feira o clube germânico.Segundo informações recolhidas pela agência espanhola EFE, Wachs encontrava-se no quiosque de uma tia, na zona oeste de Wiesbaden, durante a manhã, quando um homem atacou o estabelecimento. A proprietária, de 59 anos, acabou por morrer no tiroteio, enquanto o marido, de 63, ficou ferido.

Autor: Lusa