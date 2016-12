Continuar a ler

Atualmente, a formação de Mönchengladbach é 14.ª classificada, com três pontos apenas acima da zona de descida de divisão, na qual se encontram Hamburgo, Ingolstadt e Darmstadt.



Na sua carreira, Hecking, de 52 anos, começou a jogar futebol no Borussia Mönchengladbach, entre 1983 e 1985, e como treinador já passou por equipas como o Wolfsburgo, Hannover ou Nuremberga.

Dieter Hecking é o novo treinador do Borussia Mönchengladbach, anunciou esta quinta-feira o clube da liga alemã, depois de ter oficializado na quarta-feira o despedimento do técnico André Schubert.Hecking, que tinha sido despedido a 17 de outubro do Wolfsburgo, equipa que na terça-feira derrotou o Borussia Mönchengladbach (2-1) em jogo da 16.ª jornada da Bundesliga, assinou um contrato válido até 2019.

Autor: Lusa