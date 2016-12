Continuar a ler

Diego Costa ainda não tem nas mãos a proposta de renovação, mas já sabe que lhe é proporcionada a entrada no clube dos jogadores que auferem mais de 200 mil euros por semana na Premier [ver infografia]. Atingirá o topo da pirâmide no Chelsea, mas ficará ainda a uma distância considerável de Pogba, o rei dos ‘excêntricos’.



O temor de um raide chinês é um dos motivos da decisão de Roman Abramovich, que pretende ainda recompensar a mira afinada de Diego Costa. Sem ele o Chelsea podia até estar a realizar uma boa campanha na Premier, mas talvez não liderasse a prova. Notável é também a conduta do ‘bad boy’ em termos disciplinares. É certo que irá falhar a receção ao Bournemouth por castigo, mas não é menos verdade que antes de ser amarelado no duelo com o Crystal Palace aguentou dez jogos seguidos sem qualquer admoestação. Diego Costa ainda não tem nas mãos a proposta de renovação, mas já sabe que lhe é proporcionada a entrada no clube dos jogadores que auferem mais de 200 mil euros por semana na Premier [ver infografia]. Atingirá o topo da pirâmide no Chelsea, mas ficará ainda a uma distância considerável de Pogba, o rei dos ‘excêntricos’.O temor de um raide chinês é um dos motivos da decisão de Roman Abramovich, que pretende ainda recompensar a mira afinada de Diego Costa. Sem ele o Chelsea podia até estar a realizar uma boa campanha na Premier, mas talvez não liderasse a prova. Notável é também a conduta do ‘bad boy’ em termos disciplinares. É certo que irá falhar a receção ao Bournemouth por castigo, mas não é menos verdade que antes de ser amarelado no duelo com o Crystal Palace aguentou dez jogos seguidos sem qualquer admoestação.

O Chelsea prepara-se para oferecer um significativo aumento salarial a Diego Costa, colocando-o a par de Eden Hazard, o jogador mais bem pago do plantel. Melhor artilheiro da Premier League, fruto dos 13 tiros certeiros, o ponta-de-lança irá passar a auferir 237 mil euros por semana, ou seja, mais 60 mil euros do que o valor encaixado atualmente, se aceitar a proposta de Roman Abramovich. O ‘sim’ de Diego Costa implica, como é óbvio, uma ‘mexida’ na duração do contrato. O que está em vigor é válido até 2019, aquele que lhe será colocado em cima da mesa expira em 2021. O espanhol tem 28 anos e pode, assim, ficar ‘atado’ ao clube de Stamford Bridge até aos 33 anos, altura em que deverá celebrar um último contrato, provavelmente com um clube da China.

Autor: Nuno Pombo