Contratado em 2015/16 a troco de 50 milhões de euros, Ángel Di María tarda em convencer no Paris SG e esta quinta-feira acaba por ser destaque pelas piores razões. É que, segundo adianta a RMC, o argentino ter-se-á desentendido com o técnico Unai Emery, uma situação tensa que terá mesmo levado o presidente Nasser Al-Khelaifi a intervir.De acordo com o relato da emissora gaulesa, tudo se deu ante sdo duelo com o Guingamp, do fim de semana passado - que o Paris SG perdeu por 2-1 -, quando Emery se voltou para os jogadores e pediu mais atitude. Di María não terá gostado, respondeu e ter-se-á, então, gerado uma discussão entre ambos em pleno balneário. Al-Khelaifi terá visto tudo e colocou-se ao lado do treinador, explicando a Di María que terá de elevar o seu nível, de modo a corresponder às expectativas em si depositidas.Curiosamente, no encontro seguinte, disputado na quarta-feira, ante o Lorient , Di María nem se sentou no banco de suplentes, ainda que nesta situação a versão oficial aponte para uma lesão muscular.

Autor: Fábio Lima