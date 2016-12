Jürgen Klopp está habituado ao grandes ambientes mas hoje viverá o escaldante dérbi de Liverpool, em Goodison Park, pela primeira vez. "Estou entusiasmado! Vai estar uma atmosfera fantástica, não vejo a hora de começar o jogo. Adoro este tipo de partidas e temos de vencer. É sempre especial derrotar um rival, ainda por cima em casa deles. Vai ser uma verdadeira batalha", comentou o técnico alemão dos reds, que precisa de ganhar o 227º dérbi de Merseyside para regressar ao segundo lugar da liga. Mas o Everton de Koeman chega motivado após o triunfo frente ao Arsenal na ronda anterior.Ontem, o Southampton, com Cédric no onze e José Fonte no banco, ganhou em Bournemouth por 3-1. Já o Tottenham sentiu dificuldades e mas venceu (2-1) o Burnley.