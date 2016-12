Continuar a ler

Um golo de Douglas Costa permitiu este domingo ao Bayern Munique vencer por 1-0 no terreno do 'lanterna vermelha' Darmstadt, em jogo da 15.ª jornada da Liga alemã de futebol, e voltar a juntar-se ao Leipzig na liderança da prova.A vitória do tetracampeão germânico "só" foi conseguida aos 71 minutos, com um golo do avançado brasileiro, que aos 90+2 minutos foi substituído pelo internacional português Renato Sanches.