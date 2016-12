Continuar a ler

Ceferin, evocou "o problema dos adeptos, dos incidentes, que poderão terminar em pesadas sanções contra o futebol croata".Quanto a Davor Suker, pediu por seu lado às autoridades do seu país "uma lei justa sobre o hooliganismo".Os adeptos croatas estão entre os mais violentos do mundo e nos estádios do país são regularmente ouvidos cânticos pró-nazis e mostrados símbolos ligados ao regime colaboracionista ustachi, que governou a Croácia durante a 2.ª Guerra Mundial.No Euro'2016, o jogo contra a República Checa teve de ser interrompido por causa do arremesso de fumígenos por parte dos croatas.Em junho de 2015, adeptos da seleção pintaram uma cruz suástica no terreno, antes de um jogo contra a Itália, em Split.Com regularidade, os mais radicais entoam a saudação ustachi, 'Za dom Spremmi' - o que aconteceu sábado nas bancadas do Hajduk Split-Dínamo Zagreb.