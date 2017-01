Continuar a ler

Ronaldo acrescenta que Cristianinho sabe que é um afortunado pelas condições de vida que tem mas que também tem consciência do que "isso custou". "Ele sabe que trabalho muito e vê a minha entrega em casa. Depois dos treinos do Real Madrid, trabalho em casa com o meu fisioterapeuta".



O capitão da Seleção Nacional explica que vive bem com as críticas porque normalmente são feitas por quem não o conhece e diz que isso "não é um problema". "Quem realmente me importa também me quer bem. Esses sim conhecem a minha maneira de ser", frisa.





Cristiano Ronaldo diz, numa entrevista à televisão egípcia ON TV, que o filho, Cristianinho, já está habituado a lidar com a fama do pai ainda que haja momentos menos positivos ou comentários menos favoráveis."Às vezes há pessoas que lhe dizem: 'há outro jogador melhor que o teu pai". Mas ele sabe lidar com isso. É um menino inteligente, como o pai. Digo-lhe 'sê tu mesmo, educado'. O mais importante para mim é a educação", refere CR7.

Autor: Sandra Lucas Simões