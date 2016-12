Continuar a ler

Além de ser o primeiro futebolista, Ronaldo é também o primeiro português a vencer esta eleição, na qual participou a agência Lusa.



Na votação, Ronaldo, que já tinha sido quarto, em 2013 e 2014, e quinto, em 2015, impôs-se ao tenista britânico Andy Murray, bicampeão olímpico e líder do 'ranking' mundial, à nadadora húngara Katinka Hosszu, que arrebatou três medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos Olímpicos Rio2016, e ao piloto alemão Nico Rosberg, campeão do mundo de Fórmula 1.



Ronaldo sucedeu no historial desta distinção, atribuída desde 1958, ao tenista sérvio Novak Djokovic, vencedor em 2015 e 2011.



Lista dos 20 mais votados:



1. Cristiano Ronaldo (Por), Futebol 204 pontos.



2. Andy Murray (GB), Ténis 180.



3. Katinka Hosszu (Hun), Natação 136.



4. Nico Rosberg (Ale), Automobilismo 115.



5. Mo Farah (GB), Atletismo 93.



6. Angelique Kerber (Ale), Ténis 77.



7. Martin Fourcade (Fra), Biatlo 74.



8. Marcel Hirscher (Aut), Esqui alpino 54.



9. Anita Wlodarczyk (Pol), Atletismo 42.



10. Chris Froome (GB), Ciclismo 38.



11. Peter Sagan (Slo), Ciclismo 36.



12. Jason Kenny (GB), Ciclismo de pista 28.



13. Marc Marquez (Esp), Motociclismo 19.



14. Fabian Hambuechen (Ale), Ginástica 18.



15. Sandra Perkovic (Cro), Atletismo 17.



. Peter Prevc (Slo), Esqui nórdico 17.



17. Magnus Carlsen (Nor), Xadrez 16.



. Danuta Kozak (Hun), Canoagem 16.



. Antoine Griezmann (Fra), Futebol 16.



O português Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro futebolista a ser eleito desportista europeu do ano pelas 27 agências de notícias da Europa que participaram na eleição promovida pela polaca PAP, sucedendo ao sérvio Novak Djokovic.Em 2016, o avançado do Real Madrid e capitão da seleção portuguesa conquistou o título de campeão europeu, a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes, assim como a sua quarta Bola de Ouro.

Autor: Lusa