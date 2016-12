Continuar a ler

O canal televisivo considera ainda que ter visto Cristiano Ronaldo, lesionado, junto à linha lateral na final do Euro'2016, a gritar indicações para dentro de campo, ao lado de Fernando Santos, terá sido a imagem que define a sua carreira, até porque Portugal acabou por derrotar a França nesse jogo, acrescentando o título de campeão europeu ao palmarés do craque, elevando-o a um patamar que Lionel Messi ainda não conseguiu alcançar.Andy Murray foi escolhido desportista britânico do ano, naquele que foi o seu melhor ano da carreira: conquistou o segundo título de Wimbledon; o segundo título olímpico; e terminou o ano em primeiro lugar do ranking, depois de bater Novak Djokovic, em Londres. O tenista contou com a concorrência de Gareth Bale, que venceu a Liga dos Campeões e guiou a seleção galesa às meias-finais do Euro'2016.O surpreendente Leicester foi eleito equipa do ano, depois de ter desafiado todas as probabilidades e ter-se sagrado campeão inglês com uma vantagem de 10 pontos. No mesmo sentido, Claudio Ranieiri foi escolhido treinador do ano. O técnico conseguiu levar o Leicester à inédita conquista da Premier League um ano e meio depois de ter sido despedido da Grécia, após uma derrota frente às Ilhas Faroé. Zinedine Zidane, técnico que conquistou a Liga dos Campeões, ficou em segundo lugar.Marcus Rashford é a revelação do ano, depois da estreia a marcar pelo Manchester United e pela seleção inglesa, batendo Renato Sanches na votação por apenas 1% dos votos. A grande desilusão é precisamente a seleção de Inglaterra, pela fraca prestação no Euro'2016.Finalmente, o momento mais emocionante do ano foi a saída de campo em lágrimas de Cristiano Ronaldo na final do Euro'2016, numa história que terminou com um final feliz: Portugal acabou por sagrar-se campeão da Europa.