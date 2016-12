Continuar a ler

Em março, Callejas (que também integrou o comité de marketing e televisão da FIFA) declarou-se culpado de crimes de corrupção, relacionados com a adjudicação de direitos televisivos para a transmissão televisiva dos jogos de qualificação da União Centroamericana para o Campeonato do Mundo.



Um mês depois, em abril, também Hawit admitiu ter recebido pagamentos ilegais de várias empresas em troca da atribuição de direitos de transmissão televisiva dos torneios da CONCACAF e da UNCAF (União Centroamericana de Futebol).



À luz das conclusões dos respetivos processos, a comissão de ética da FIFA considerou que Callejas e Hawit violaram cinco artigos do código de ética da FIFA, que determinam a proibição de exerceram qualquer atividade relacionada com o futebol, tanto a nível nacional, como internacional.



A FIFA foi abalada por um escândalo de corrupção em maio, a dois dias da reeleição de Joseph Blatter como presidente do organismo máximo do futebol mundial, num processo aberto pela justiça dos Estados Unidos e que levou à acusação de 14 dirigentes e ex-dirigentes.



No início de junho, Blatter apresentou a demissão, abrindo o caminho para novas eleições, que foram marcadas para 26 de fevereiro de 2016.



A comissão de ética da FIFA decidiu esta segunda-feira irradiar vitaliciamente Rafael Callejas e Alfredo Hawit, implicados no escândalo de corrupção que abalou recentemente a organização, de todas as atividades ligadas ao futebol.Callejas, ex-presidente das Honduras e antigo secretário-geral da federação de futebol do seu país (FENAFUTH), e Hawit, presidente suspenso da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf), foram objeto de uma investigação iniciada a 4 de dezembro de 2015, desencadeada por informação prestada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

