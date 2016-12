Pep Guardiola também entrou na 'guerra' do melhor do mundo, depois de Luis Enrique ter também dado a sua opinião sobre Messi. O treinador do Manchester City não tem dúvidas em afirmar que o argentino está acima de todos.

"Messi é o melhor, sem dúvidas que é o melhor. Ele joga, marca e faz os outros jogarem. Está sempre lá. Com todo o respeito pelos outros jogadores, Cristiano Ronaldo acima de todos - e parabéns para ele pelo prémio [Bola de Ouro] -, acho que Messi está noutro nível", justificou o catalão, que trabalhou quatro temporadas no Barcelona com o argentino.

Autor: Sérgio Krithinas