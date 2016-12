Continuar a ler

Com este troféu, o Santa Fé sucedeu ao Atlético Nacional como campeão do torneio de encerramento, igualando o Deportivo Cali como quarto clube com mais títulos.



Este ranking continua a ser liderado pelo Atlético Nacional, com 15 troféus, seguido do Millonarios, com 14, e América de Cali, com 13. Com este troféu, o Santa Fé sucedeu ao Atlético Nacional como campeão do torneio de encerramento, igualando o Deportivo Cali como quarto clube com mais títulos.Este ranking continua a ser liderado pelo Atlético Nacional, com 15 troféus, seguido do Millonarios, com 14, e América de Cali, com 13.

O Santa Fé sagrou-se no domingo campeão colombiano pela nona vez, depois de vencer o Deportes Tolima por 1-0, na segunda mão da final do torneio de encerramento.Depois do empate 0-0 no primeiro jogo, disputado na quinta-feira no terreno do Deportes Tolima, um golo de Héctor Urrego, logo aos 11 minutos, chegou para o Santa Fé vencer e garantir mais um título colombiano.