Apesar de ter renovado pelo Real Madrid até 2020, Cristiano Ronaldo surge apenas na 5ª posição da lista dos futebolistas mais bem pagos do Mundo, tabela agora liderada por Carlos Tévez, que se transferiu para a China. Mas, segundo a ‘Sky Sport24 Italia’, a primeira oferta chinesa já chegou às mãos de Florentino Pérez.



"O Real recebeu uma oferta de 300 milhões de euros da China por Ronaldo e 150 milhões de euros de salário por ano. Mas o dinheiro não é tudo, o Real é a vida dele", disse o seu agente Jorge Mendes no Dubai, à margem do evento ‘Globe Soccer Awards’.