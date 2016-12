Continuar a ler

Para além das chegadas sonantes de Oscar e Tévez, que se juntam a Jackson Martínez, Lavezzi, Pellè e Hulk como principais estrelas da competição, há vários nomes apontados pela imprensa internacional que poderão estar a caminho do campeonato chinês.



Para além de Pepe, também Cavani, Rooney, Kalinic, Bony ou Adrián Ramos são apontados à nova liga mediática. Refira-se que o argentino Di María, apontado como alvo do Shanghai Shenhua, foi ontem descartado pelo clube.



Potência no futebol em 2050



Para a saúde financeira da liga chinesa, muito tem contribuído o governo de Pequim, encabeçado pelo presidente chinês Xi Jinping, que apresentou em abril último um projeto megalómano para tornar a China numa superpotência no futebol em 2050.



E, para atingir essa meta ambiciosa, o governo tem investido igualmente de forma consistente nas infraestruturas e no futebol de formação, de forma a potenciar o futebol na China no futuro.



Scolari: «Não quero mais estrangeiros»



Nos últimos dias, a imprensa espanhola apontou o Guangzhou Evergrande, campeão da China, como um possível destino para Pepe e Arda Turan. Record quis perceber se havia algum fundo de verdade e falou com Luiz Felipe Scolari, treinador do Guangzhou, o qual... desmentiu tudo.



"Já tenho quatro estrangeiros, sendo que três são os melhores na China [Paulinho, Jackson Martínez e Ricardo Goulart] e não posso inscrever mais de três na Champions da Ásia. Também não quero mais estrangeiros na equipa", disse o antigo selecionador de Portugal ao nosso jornal.



"Eu não pedi mais ninguém para a maior prova da Ásia. Só peço que os empresários que pretendem valorizar os seus jogadores não usem o meu nome e a minha equipa", explicou o técnico que em março começa a defender o título de campeão conquistado em 2016, ganhando a corrida ao Jiangsu Suning.



Há uma nova liga que promete despertar a atenção dos adeptos e situa-se na distante China. Depois das chegadas mediáticas de Oscar – já foi oficializado no Shanghai SIPG de Villas-Boas, num negócio que rendeu 70,5 milhões de euros ao Chelsea – e de Carlos Tévez – será apresentado nos próximos dias no Shanghai Shenhua, onde irá receber um salário de 39 milhões limpos por ano –, o forte investimento deste mercado chinês parece não se esgotar, com novos alvos a perfilarem-se para reforçar o campeonato que já ameaça o investimento das ligas mais poderosas da Europa.Com mais de 400 milhões de euros gastos em contratações neste defeso – e o mercado só fecha a 26 de fevereiro –, este valor já ultrapassou os 398 milhões da temporada transata. Comparando com o contexto europeu, a liga espanhola gastou, por exemplo, 492 milhões no último defeso, sendo que a Premier League é a organização que gastou mais dinheiro no verão: 1.300 milhões de euros em novos jogadores.

Autores: Diogo Jesus e José Carlos Freitas