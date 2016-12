Continuar a ler

Nas redes sociais chinesas, como a Sina Weibo, a contratação de Carlos Tévez tem monopolizado os 'fóruns', com alguns adeptos a acreditarem que a grande capacidade económica dos clubes possa, e médio prazo, cativar jogadores como Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.



"É possível que um dia cheguem jogadores como Messi ou Cristiano Ronaldo à Superliga [chinesa]", escreveu Bu Zhengjing, que acredita que, no curto prazo, o internacional português Pepe, em final de contrato com o Real Madrid, seja um dos próximos a chegar à China.



Mas, enquanto uns consideram que a chegada de Tevez pode tornar o campeonato "mais atrativo", outros deixam várias interrogações a estas contratações milionárias, que só têm sucesso pela tentação dos valores astronómicos.



Os mais céticos temem que estas estrelas, seduzidas pelos milhões, "não deixem a 'pele em campo'". Jie Li, um adepto do Shanghai Shenua, revela que uma significativa parte dos seguidores do clube "duvidam que Tevez vá mostrar muito esforço" nos relvados, pelo que, "se não tem motivação para jogar pelo clube, era melhor não contratá-lo".



"Era preferível que [o Shangai Shenua] apostasse em projetos a longo prazo", considerou Jie Li.



Fei Ge, outro adepto do clube, deixou a pergunta, com ironia, de quantos anos terá de trabalhar "para receber o que Tevez ganhará num dia [cerca de 105.000 euros]?".



Os adeptos do Shanghai Shenua mostraram-se esta quarta-feira divididos com a contratação milionária do futebolista argentino Carlos Tévez, que assinou um contrato de dois anos a troco de 80 milhões de euros. A verba, vinte vezes superior ao salário de Tévez no Boca Juniors, é mais uma prova do elevado investimento dos clubes chineses para atrair algumas estrelas do futebol mundial.

