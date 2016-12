César Galvan tem apenas 17 anos, ainda não é um jogador de topo do São Paulo, mas está muito perto de tornar-se reforço do Real Madrid, já na reabertura de mercado de janeiro. O médio ofensivo, encarado como uma das jóias por lapidar do clube brasileiro, termina contrato a 31 de dezembro, pelo que chegará à capital espanhola sem custos, que não os relativos aos direitos de formação.Segundo o jornal espanhol 'Marca', Galvan não entrará de imediato nas contas de Zinedine Zidane, devendo passar, inicialmente, por um período de adaptação na equipa de juniores e no Castilla, a equipa B dos merengues, que disputa o segundo escalão do futebol espanhol.

O São Paulo tentou, por diversas formas, renovar contrato com o jovem futebolista, mas este recusou todas as abordagens, por entender que, no Brasil, não conseguirá dar continuidade ao seu processo evolutivo, como jogador de futebol. Perante isto, tudo indica que César Galvan está de malas feitas e caneta em punho para assinar por um dos maiores colossos do futebol mundial.

Autor: João Lopes