Na segunda parte, o inglês Scott Sinclair materializou a reviravolta no marcador, aos 70 minutos, e garantiu o triunfo dos visitantes.



Com esta vitória, o Celtic 'embalou' na corrida para novo título escocês, colocando-se agora com 19 pontos de vantagem sobre o Rangers, que segue na segunda posição, com mais um jogo que os rivais de Glasgow.



O Rangers pode ainda perder o segundo lugar caso o Aberdeen, que triunfou na sexta-feira em casa do Hearts, por 1-0, vença o jogo que tem em atraso.



Se ganhar, o Aberdeen 'salta' para a perseguição direta ao Celtic e fica com um ponto de vantagem sobre o Rangers.



O Celtic venceu este sábado por 2-1 na visita ao grande rival Rangers, no clássico 'Old Firm', da 21.ª jornada da liga escocesa.No 404.º derbi de Glasgow, disputado no Ibrox Stadium, marcaram primeiro os anfitriões, por intermédio de Kenny Miller, logo aos 12 minutos, mas o Celtic levou o jogo para o intervalo empatado, graças ao golo do francês Moussa Dembélé, aos 33 minutos.

Autor: Lusa