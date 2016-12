Uma lesão grave no joelho direito levou o avançado Fernando Cavenaghi, de 33 anos, a decidir terminar a carreira. Parado desde o dia 20 de fevereiro deste ano, após lesionar-se ao serviço dos cipriotas do Apoel Nicosia, o experiente ponta-de-lança ainda tentou recuperar para regressar aos relvados mas, mesmo depois de operado, entendeu que a melhor solução era retirar-se."Quero expressar o meu agradecimento a todas as pessoas do Apoel. Vivi aqui momentos maravilhosos. Foi uma experiência incrível jogar por este clube e fiz o que sempre gostei de fazer: jogar futebol e marcar golos. Espero que todos tenham desfrutado da minha presença aqui como eu desfrutei", disse ‘Cavegol’, num comunicado de despedida.Cavenaghi despede-se do futebol após representar oito clubes diferentes, além do River Plate – onde se formou –, por três vezes. No total, fez 219 golos em 477 jogos e os melhores registos foram no River (112 golos em 210 jogos) e Apoel (23 em 26 partidas). Ganhou 14 títulos, com destaque para a Libertadores pelo River (2015) e a Ligue 1 pelo Bordéus (2008/09).