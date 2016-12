Cristiano Ronaldo será o vencedor do prémio 'The Best', que a FIFA entrega pela primeira vez a 9 de janeiro. Segundo escreve esta terça-feira o jornal catalão 'Mundo Deportivo', o internacional português será o grande vencedor do prémio FIFA, com Messi no segundo lugar e Antoine Griezmann na terceira posição.A publicação, que cita fontes do Real Madrid, refere que Ronaldo vence mas que desta vez a diferença de votos para Messi não é tão grande como a que se verificou com a Bola de Ouro , entregue pela 'France Football'.

Autor: Marta Correia Azevedo