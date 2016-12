Continuar a ler

A 15 de outubro de 2000, Marchena foi o autor do golo, aos 34 minutos, que permitiu ao Benfica vencer em casa o Belenenses, por 1-0, naquele que entrou para a história como o primeiro triunfo de Mourinho como treinador principal.

O antigo futebolista internacional espanhol Carlos Marchena, que jogou no Benfica na época de 2000/2001, foi homenageado esta quinta-feira pela Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) pela "excelente e exemplar" trajetória profissional.O vogal da direção da AFE, Jesús Barbadilla, entregou uma placa a Marchena, de 37 anos, em Sevilha, que realça a "excelente e exemplar" carreira do antigo jogador, que participa esta quinta-feira num jogo de futebol solidário, o 'Champions for Life', para apoiar crianças desfavorecidas, organizado pela liga espanhola e pelo Comité Espanhol da UNICEF, realizado no estádio Benito Villamarín.

Autor: Lusa