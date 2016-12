Continuar a ler

"Senti-me mal, caí para o lado e por sorte não enrolei a língua. Tinha deixado a porta aberta, porque esperava uma visita. Se a tivesse fechado, estaria morto. O cão começou a ladrar forte e chamou o meu caseiro, que chamou uma ambulância. Foi um milagre", recorda Song, que permaneceu em coma durante um período prolongado."Quando saí de coma pesava apenas 60 quilos. Incrível para alguém tão grande como eu. Recuperei cinco quilos e estou a melhorar de dia para dia, devido à reabilitação", assume o antigo defesa, que relata ainda algo místico que lhe sucedeu quando se encontrava insconsciente. "Enquanto estive em coma vi o meu pai, que morreu quando eu tinha 9 anos. E disse-me: 'Que estás aí a fazer? Anda!'", lembra Rigobert Song.

Brilhou com as camisolas de Metz, Liverpool, Galatasaray e Trabzonspor, entre outras, e, claro, com as cores da seleção dos Camarões, pela qual realizou 137 jogos e marcou 4 golos. Rigobert Song esteve às portas da morte e só sobreviveu devido à reação do seu cão, que alertou os vizinhos do estado do dono, quando este se encontrava inanimado.Agora, passado o susto, o antigo internacional camaronês, de 40 anos, conta ao 'L'equipe' como tudo aconteceu e de que forma está a recuperar.

Autor: João Lopes