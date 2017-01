Continuar a ler

Oitavos-de-final da Taça do Rei (1.ª mão)



Valencia-Celta de Vigo, 1-4

Osasuna-Eibar, 0-3

Las Palmas-At. Madrid, 0-2

Deportivo-Alavés, 2-2

Alcorcón- Córdoba, quarta-feira (18h00)

Real Sociedad-Villarreal, quarta-feira (18h00)

Real Madrid-Sevilha, quarta-feira (20h15)

Athletic Bilbao-Barcelona, quinta-feira (20h15) Valencia-Celta de Vigo, 1-4Osasuna-Eibar, 0-3Las Palmas-At. Madrid, 0-2Deportivo-Alavés, 2-2Alcorcón- Córdoba, quarta-feira (18h00)Real Sociedad-Villarreal, quarta-feira (18h00)Real Madrid-Sevilha, quarta-feira (20h15)Athletic Bilbao-Barcelona, quinta-feira (20h15)

O português Bruno Gama marcou o seu primeiro golo pelo Deportivo desde que regressou ao clube da Corunha no último verão - já tinha passado pela turma galega entre 2011 e 2013 - e acabou por ser decisivo no empate (2-2) com o Alavés, em jogo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei.No Riazor, a equipa da casa, que também contou com Luisinho no onze, não começou bem e foram os visitantes que se adiantaram no marcador com golos de Christian Santos (3') e Edgar Méndez (45'+2 pen.). Na segunda parte, seria Bruno Gama a reduzir a diferença aos 73', antes de Joselu evitar a derrota do Deportivo já nos descontos (90'+3), na sequência de um livre apontado por... Bruno Gama.