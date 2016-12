Continuar a ler

Para o selecionador brasileiro, Tite, o encontro solidário vai possibilitar observar outros jogadores que não tiveram presentes noutras convocatórias.



"Claro que é uma partida de carácter especial, mas vamos aproveitar para observar mais de perto alguns jogadores que não tiveram oportunidade noutras convocatórias. Vai ser um laboratório para tirarmos algumas dúvidas", acrescentou o técnico.



As duas seleções, que vão enfrentar-se no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, doarão a receita da partida aos familiares da comitiva da Chapecoense que sofreu um acidente de avião em novembro, perto de Medellín, na Colômbia, provocando a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam a bordo.



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou esta segunda-feira que as seleções de Brasil e Colômbia vão defrontar-se, a 25 de janeiro, num jogo em homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense."Por não se tratar de uma data FIFA, vamos trabalhar com jogadores de equipas brasileiras, para não obrigar um clube ou um jogador a negar a convocatória por culpa dos campeonatos", referiu o coordenador de seleções, Edu Gaspar.

Autor: Lusa