"Tivemos muitas conversas nestes últimos dias, analisámos a nossa evolução desportiva e chegámos à conclusão, juntamente com o André [Schubert] que o melhor seria colocar um ponto final à nossa colaboração", explicou o diretor desportivo, Max Eberl.O Borussia Mönchengladbach, afastado na fase de grupos da Liga dos Campeões - relegado para a Liga Europa -, é 14.º na Bundesliga, apenas três pontos acima do Hamburgo, no 16.º, primeiro lugar na zona de despromoção.A equipa, grande rival do Bayern Munique nos anos 70, década em que conquistou por cinco vezes o campeonato, tem apenas um triunfo nos últimos 11 jogos que disputou na Liga.