Eleito melhor jogador do Standard Liège nos meses de outubro e novembro, Orlando Sá continua a grande nível no clube belga. Desta vez, o avançado português voltou a estar em foco, ao apontar um dos golos que permitiram à equipa de Aleksandar Jankovic empatar (2-2) no terreno do Genk.O jogo até nem começou bem para o conjunto de Liège, que aos três minutos já estava em desvantagem. Foi aí que Orlando Sá entrou em cena e restabeleceu a igualdade a fechar o primeiro quarto de hora. Belfodil, à passagem dos 25 minutos selou a reviravolta no marcador, mas, já na segunda parte, quando tudo parecia a favor do Standard, Isaac Mbenza foi expulso e complicou as contas. O Genk conseguiu impedir a derrota e fixou o resultado final em 2-2, através de Samatta.Com este empate, o Standard Liège desce ao 8.º lugar, com 29 pontos, menos oito que o líder do campeonato, o Club Brugge, que esta jornada ultrapassou o Zulte Waregem. Orlando Sá leva já onze golos no campeonato, sendo que no total da época, já festejou por 14 vezes.

Autor: Fábio Aguiar