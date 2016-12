Continuar a ler

Com este triunfo, a equipa de Carlo Ancelotti soma agora 39 pontos, mais três do que o Leipzig.



O Bayern Munique recebeu e venceu esta quarta-feira o Leipzig por uns claros 3-0, isolando-se assim na liderança da Bundesliga e deixando para trás a equipa sensação do campeonato alemão.Num jogo em que o internacional português foi suplente não utilizado nos bávaros, a equipa da casa chegou a vantagem aos 17 minutos, por Thiago Alcántara 17. Aos 25 Xabi Alonso assinou o segundo, cinco minutos antes de as coisas ficarem ainda mais complicadas para o Leipzig, com a expulsão de Forsberg. Por fim, aos 45', Lewandowski fechou o resultado de penálti.

Autor: Luís Miroto Simões