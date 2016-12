O Barcelona resolveu imitar o Sevilha e esta noite, em partida da 2.ª mão dos 16-avos-de-final da Taça do Rei, também saiu de campo com uma goleada das antigas. Diante do Hércules, os catalães corrigiram o empate a um da primeira partida e, de forma clara, venceram por 7-0.Com André Gomes num onze recheado de segundas escolhas, os culé triunfaram com golos de Lucas Digne (37'), Ivan Rakitic (45' pen.), Rafinha (50'), Arda Turan (55', 86' e 89') e Paco Alcácer (73'), avançando para os 'oitavos' com um resultado global de 8-1.

Autor: Fábio Lima