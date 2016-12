Continuar a ler

Este empate fragiliza a liderança do Nice, que agora tem apenas mais dois pontos do que o Monaco (44 contra 32). Quanto ao Bordéus, mantém-se no 10.º lugar, com 25 pontos.



O Nice empatou esta quarta-feira sem golos na visita ao terreno do Bordéus, num jogo referente à 19.ª jornada da liga francesa e no qual dois jogadores dos visitantes acabaram por ser expulsos já perto do final.Na ausência de golos, foram os cartões vermelhos que marcaram o jogo: Balotelli viu-o aos 90'1, quatro minutos antes de o colega Belhanda também ser admoestado com a mesma cartolina.

