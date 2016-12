Continuar a ler

Durante os 90 minutos, o Atletico Nacional chegou a estar a vencer por 2-0, graças a um golo na própria baliza de Samudio, aos seis minutos, e Alejandro Guerra, aos 26, mas os mexicanos conseguiram igualar, com tentos de Michael Arroyo, ainda na primeira parte, aos 38, e do suplente Oribe Peralta, aos 66, de penálti.



Os colombianos do Atlético Nacional asseguraram este domingo o terceiro lugar no Mundial de Clubes, ao vencerem os mexicanos do Club América por 4-3 no desempate através de penáltis, depois do empate 2-2 no tempo regulamentar.Em Yokohama, na disputa pelo último lugar no pódio da competição, o suplente Miguel Borja converteu o penálti decisivo para os vencedores da Taça dos Libertadores, depois de Osvaldo Martínez e Miguel Samudio terem desperdiçado castigos máximos para o Club América.