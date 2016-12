DESCANSO Gran ambiente en el estadio King Abdullah Sports City en la celebración del 90 aniversario del @ittihad #IttihadAtleti pic.twitter.com/siGgeWy1ma — Atlético de Madrid (@Atleti) 30 de dezembro de 2016

Num encontro particular disputado na Arábia Saudita, nas comemorações do 90.º aniversário do Al- Ittihad, o Atlético Madrid teve de se aplicar para vencer (3-2), numa partida que contou com 62 mil adeptos nas bancadas.Os colchoneros começaram a vencer com um golo de Juanfran, aos 23', só que a equipa da casa deu a volta ainda antes do intervalo, graças a Abdel-Moneim (43') e Akaichi (45'). No segundo tempo, a formação orientada por Diego Simeone garantiu o triunfo, com golos de Fernando Torres (63' de penálti) e de Giménez (72').Moyá; Vrsaljko, Savic, Giménez e Filipe Luís; Juanfran, Saúl, Gabi e Koke; Griezmann e Kevin Gameiro. Suplentes utilizados: Lucas, Thomas, Carrasco, Nico Gaitán, Torres e Correa.

Autor: Diogo Jesus