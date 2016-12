Continuar a ler

O melhor que o Guijuelo conseguiu fazer foi reduzir, aos 79', por intermédio de uma cabeçada certeira de Antonio Pino, depois de ter ficado a jogar com apenas 10, desde a meia-hora de jogo, por expulsão de Raul Ruiz, por acumulação de amarelos.A grande surpresa da noite foi a eliminação, em casa, do Málaga, que perdeu 4-3 com o 'secundário' Córdoba e foi afastado da próxima fase, depois de já ter perdido no primeiro jogo por 2-0.A equipa da casa, que contou com o português Duda a partir dos 70', adiantou-se por duas vezes na primeira parte, ambas por Sandro, aos 18' e 39', mas um bis do italiano Piovaccari, aos 28' e 41', anulou a vantagem.No segundo tempo, novo bis, desta feita de Pedro Rios, aos 68' e 89', consumaram a qualificação dos visitantes, de nada valendo aos homens da casa o golo de Michael Santos, aos 88'.O Las Palmas, com Hélder Lopes a não sair do banco, também segue para os oitavos, depois de eliminar o secundário Huesca, tendo vencido por 2-1 e desfeito a igualdade que se registou na primeira mão (2-2).Os golos da equipa da casa foram marcados por Mateo Garcia e Asdrúbal, aos 14' e 60', com o tento de honra do Huesca a chegar em cima do minuto 90', por Kilian.Antes, o Toledo foi a casa do Villarreal empatar a uma bola, num jogo em que deu boas impressões frente à equipa primodivisionária, com um tento para Samuel Villa, aos 57', a adiantar os visitantes, três minutos antes de Alexandre Pato repôr a igualdade.O submarino amarelo, que contou com o espanhol José Ángel, emprestado pelo FC Porto, a titular, avança para os oitavos de final fruto da vitória por 3-0 em casa da equipa do terceiro escalão espanhol na primeira mão.No outro jogo da tarde, o resultado foi o mesmo entre Real Sociedad e o secundário Valladolid, com os homens da casa a avançarem depois de terem vencido por 3-1 na primeira mão. Juanmi marcou para os homens da casa, aos 12', e Mikel González, na própria baliza, para os visitantes, que contaram com André Leão durante toda a partida.