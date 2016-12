Continuar a ler

O treinador do Arsenal, Arsène Wenger, defendeu este domingo que os árbitros de futebol são demasiado protegidos e equiparou-os a leões no jardim zoológico, depois de a sua equipa perder por 2-1 com o Manchester City."Sofremos dois golos em fora de jogo, o que é muito difícil de aceitar num jogo desta envergadura. Como é do conhecimento geral, os árbitros são muito bem protegidos, como os leões no zoo", disparou o técnico francês.

Autor: Lusa