Os tribunais espanhóis decidiram esta quarta-feira arquivar a investigação sobre o homicídio de Jimmy, adepto do Deportivo morto em novembro de 2014 por alegados apoiantes do Atlético Madrid, antes do jogo entre as duas equipas.Jimmy foi espancado e atirado depois ao rio. Ainda foi resgatado mas acabou por não resistir aos ferimentos. O caso foi entregue às autoridades mas esta quarta-feira foi arquivado por ser impossível identificar os autores do crime.Em aberto continua o processo contra mais de uma centena de adeptos envolidos numa rixa, no mesmo dia.

Autor: Luís Miroto Simões